Звернення президента в четверті роковини повномасштабного вторгнення

Зеленський вперше показав укриття, де була зосереджена державна влада в перші дні великої війни.

Президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців у четверті роковини повномасштабного нападу Росії. Він записав його в своєму кабінеті в бункері, звідки вів перші після нападу телефонні розмови зі світовими лідерами.

Саме з цього кабінету він розмовляв з тодішнім президентом США Джо Байденом і почув, як йому пропонують допомогу в виїзді за кордон. За словами Зеленського, він відповів, що йому треба зброя, а не таксі.

У той день Україна зробила свій вибір – боротися.

"Наші люди не підняли білий прапор, а захищали синьо-жовтий. А окупанти, які думали, що побачать черги з квітами, побачили черги в військкомати", – нагадав президент перші дні великої війни.

Зеленський перерахував найбільші трагедії, принесені Росією за ці чотири роки. Маріуполь, драмтеатр, Буча, Ірпінь, братські могили, "Мрія", Каховська дамба, Кременчук, Кривий Ріг, Оленівка, Краматорськ, вокзал, Вільнянськ, вбита дводенна дитина, тримісячна вбита дитина в Одесі.

"Україна має здачі. Коли історію творили цілі міста – міста-герої, міста-героїв", – сказав президент, перелічивши міста, які Україна вже деокупувала.

Ізюм, Балаклія, населені пункти Чернігівської і Сумської області, Чорнобаївка, Зміїний. І населені пункти Росії, де вперше почули "бавовну".

"Це не злорадство. Просто так українською звучить справедливість. Звучить «Стугною», «Вільхою», «Нептуном» і грохотом, з яким крейсер «Москва» йшов на дно", – сказав президент.

Україна пройшла шлях від того, коли їй передавали бронежилети, до виробництва понад 3 млн FPV на рік. Від "їжаків" і укріплень в Києві до Курської області і операції "Павутина". Зараз українці долають найважчу зиму в історію, але вони не посипалися і не похитнулися, додав Зеленський.

Він подякував кожному світовому лідеру, який обрав Україну. Він сказав, що дуже хоче, аби до України приїхав президент США. Щоб він зрозумів, хто агресор і на кого треба тиснути.

У зверненні президент перерахував імена деяких полеглих воїнів. Павло Петриченко, Назар "Грінка", "Да Вінчі", "Норд", "Жека", "Тихий", Мацієвський, матрос Віталій Скакун, льотчик Олександр Оксанченко, Дар'я Лопатіна, "Саті" – тисячі героїв, які віддали життя, аби жила Україна.

Президент додав, що всі хочуть, щоб війна закінчилася, але не так, щоб закінчилася Україна.

Україна бореться за реальні гарантії безпеки і угоду, яка буде прийнята українцями, сказав Зеленський.