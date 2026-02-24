На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику “Укренерго”, який загинув на одній з підстанцій

За час війни загинули 247 українських енергетиків.

Олексій Брехт
Фото: ДТЕК

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику “Укренерго” Олексію Брехту, який загинув на одній з підстанцій у січні цього року. 

Про це йдеться в указі №138/2026 від 24 лютого 2026 року. 

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (посмертно)”, – йдеться в указі.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та самовіддане служіння українському народові. 

  • У четверті роковини великої війни міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, загинули 247 українських енергетиків.
