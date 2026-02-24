Віра Агеєва, "Курган & Agregat": Зеленський вручив державні нагороди представникам різних галузей

Сьогодні, 24 лютого, у четверті роковини початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами волонтерів, енергетиків, учителів, медиків, журналістів, культурних діячів і спортсменів.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджений генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. Під його керівництвом із лютого 2022 року музей збирає артефакти війни: військове спорядження, уламки ракет і дронів, документи, фотографії, особисті речі військових і цивільних. Перша виставка про життя українців в умовах окупації відкрилась уже в травні 2022-го. Юрій Савчук виїжджав до населених пунктів одразу після їх звільнення від російських окупантів, зокрема до Бучі, Ірпеня, Ізюма, Херсона. Через кілька днів після початку Курської операції був на Курщині та привіз звідти чимало експонатів.

Серед нагороджених орденом "За заслуги" ІІІ ступеня – учасники гурту "Курган & Agregat", волонтери Євгеній Володченко, Аміл та Раміл Насірови. Гурт передає техніку, дрони та інше обладнання для українських воїнів. Під час європейського туру музиканти зібрали понад 14 млн грн, які спрямували на потреби ГУР. У 2025 році за один концерт у київському Палаці спорту гурт зібрав понад 9 млн грн для Сил оборони України.

Глава держави відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня літературознавицю і письменницю Віру Агеєву – авторку численних публікацій з історії української модерністської літератури, біографістики та гендерних аспектів мистецтва. Вона створила низку наукових портретів письменників, у яких висвітлила маловідомі факти їхніх біографій. Лауреатка Шевченківської премії та премії імені Петра Могили.

Також Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня літературознавицю і культурологиню Тамару Гундорову, яка розробила концепцію розвитку українського модернізму. Викладала, зокрема, в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, Гарвардському, Принстонському й Торонтському університетах.

Повний список нагороджених представлений в Указі №136/2026, який президент підписав 24 лютого.

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чарухова Асана Сеітвааповича — командира Першого окремого медичного батальйону, майора медичної служби.

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня:

Савчука Юрія Костянтиновича — генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, м. Київ,

Тулузова Ігоря Георгійовича — генерального директора – художнього керівника Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка».

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Володченка Євгенія Володимировича — учасника гурту «Курган & Agregat», волонтера,

Горба Сергія Івановича — начальника району контактної мережі структурного підрозділу «Слов’янська дистанція електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця»,

Головатюка Романа Юрійовича (посмертно) — спортсмена національної збірної команди України з кікбоксингу WAKO,

Гриценко Світлану Анатоліївну — керівницю проєктів «Recovery» та «Повернення», м. Київ,

Драпака Олександра Олександровича — тренера-викладача Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів,

Єрмоловича Олександра Михайловича — учителя Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 1 імені Данила Бакуменка» Дергачівської міської ради, Харківська область,

Зайчука Олексія Петровича — учителя Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради,

Івчука Андрія Миколайовича — завідувача Якушинецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, Вінницька область,

Кантора Семена Борисовича — директора Музею сучасного мистецтва Одеси,

Ковальова Романа Володимировича — старшого інструктора Черкаського центру підготовки громадян до національного супротиву,

Колбасенка Анатолія Петровича — викладача Арбузинського професійного аграрного ліцею, Миколаївська область,

Логвиненка Богдана Анатолійовича — письменника, журналіста, громадського діяча,

Мелету Івана Михайловича — артиста оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Львівської обласної ради,

Нагребельного Євгена Івановича — оглядача-ремонтника виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Миколаїв» філії «Пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Укрзалізниця»,

Насірова Аміла Ельмана Огли — учасника гурту «Курган & Agregat», волонтера,

Насірова Раміла Ельмана Огли — учасника гурту «Курган & Agregat», волонтера,

Нечипорука Богдана Миколайовича — інженера Комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання» Славутської територіальної громади Шепетівського району, Хмельницька область,

Пустовіт Анастасію Леонідівну — акторку театру та кіно,

Рудинського Олександра Сергійовича — артиста драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ,

Рябоконя Ігоря Андрійовича (посмертно) — інженера-програміста Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКЗІП ТЕКНОЛОДЖІЗ», волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «ІТ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», м. Вінниця,

Сєріка Ігоря Володимировича — начальника управління Херсонської міської військової адміністрації,

Скрипника Івана Олександровича — учителя Нікопольської гімназії № 17, Дніпропетровська область,

Сокол Вероніку Анатоліївну (посмертно) — волонтерку, м. Київ,

Стенніка Юрія Михайловича — головного спеціаліста сектору департаменту Донецької обласної державної адміністрації,

Сухову Ксенію Костянтинівну — керівника Громадської організації «Серце Азовсталі», Київська область,

Тарасюка Андрія Степановича — директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІССЯ ТАС-БУД», Рівненська область,

Тихоновича Олексія Юрійовича — волонтера, координатора напрямку Благодійної організації «Благодійний фонд «Український вектор», м. Київ,

Хабарова Олексія Геннадійовича (посмертно) — спортсмена національної збірної команди України зі стрільби кульової,

Хана Григорія Сергійовича — волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «Сила братерства України», директора Приватного підприємства «Агроцентр 2010», Полтавська область,

Чеховського Дмитра Ярославовича — тренера-викладача Люблинецької дитячо-юнацької спортивної школи, Волинська область,

Цапа Михайла Олександровича (посмертно) — тренера національної збірної команди України з пляжного гандболу та гандболу,

Целікова Костянтина Сергійовича — ветерана війни.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Дигаса Олега Миколайовича — провідного фахівця, інженера з пожежної безпеки Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний центр реабілітації» Житомирської обласної ради.

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

Кукленка Романа Віталійовича (посмертно) — добровольця добровольчого формування Сумської міської територіальної громади,

Леонтьєва Олега Вячеславовича (посмертно) — добровольця підрозділу Добровольчого формування територіальної громади військової частини А7047, м. Чернігів,

Регету Віктора Олександровича — водія – санітара Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова,

Цедіка Георгія Михайловича (посмертно) — добровольця добровольчого формування Сумської міської територіальної громади.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня Даценко Світлану Анатоліївну — голову правління Громадської організації «Спілка учасників АТО Зіньківщини», Полтавська область.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Агєєву Віру Павлівну — літературознавицю, письменницю,

Гундорову Тамару Іванівну — літературознавицю, культурологиню,

Дубину Тетяну Євгенівну — директора Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родинний затишок»,

Левчук Олену Геннадіївну — парамедика старшого Куп’янського відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

Рибакову Ірину Дмитрівну — речника 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Сухопутних військ Збройних Сил України,

Циганок Оксану Анатоліївну — засновницю Громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», Черкаська область,

Циркун Валентину Андріївну — волонтерку, засновницю та керівницю Громадської організації «Розквітай», Чернігівська область,

Шкамерду Антоніну Іванівну — волонтерку, директора Благодійного фонду морського транспорту «Мортранс», м. Одеса.

Нагородити медаллю «За врятоване життя» Кравця Григорія Петровича — лікаря Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Ю.Липи».

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»:

Бадигу Сергія Леонтійовича — учителя Кідрівського ліцею Каноницької сільської ради, Рівненська область,

Караманова Іллю Володимировича — волонтера Громадської організації «ФОРТЕС», м. Харків,

Сафрюка Василя Миколайовича — учителя Великокучурівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів імені Володимира Бузенка Великокучурівської сільської ради Чернівецького району, Чернівецька область,

Фоміна Сергія Володимировича — учителя Опорного закладу загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради, Донецька область

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»:

Войцеховському Антону Олександровичу — лікареві Комунального некомерційного підприємства «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», Чернівецька область,

Гаркуші Андрію Івановичу — лікареві відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України,

Горобець Вікторії Олександрівні — завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»,

Гоцуляку Сергію Борисовичу — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Новоушицька багатопрофільна лікарня» Новоушицької селищної ради, Хмельницька область,

Легенькому Олегу Григоровичу — завідувачеві відділення Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Українська залізниця»,

Потабенко Світлані Василівні — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства Липецької сільської ради «Центр первинної медичної допомоги № 5 Харківського району», Харківська область,

Таравнеху Шакеру Джамілю — директорові Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА С & Т МЕD», м. Харків,

Ханесу Геннадію Сандеровичу — лікареві відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ» - Грешті Віктору Леонідовичу — ректорові Національного університету «Запорізька політехніка».

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» - Бардецькій Людмилі Миколаївні — фельдшерові, завідувачу фельдшерського пункту села Баламутівка Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району», Хмельницька область.