Головне за ніч та ранок вівторка, 24 лютого: майже 120 боєзіткнень, четверті роковини повномасштабної війни

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 920 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 261 420 солдатів.

У ніч на 24 лютого, починаючи з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, поідомили в Повітряних силах.

Близько 90 із них – "шахеди". За попередніми даними станом на 8:30, захисники знешкодили 111 дронів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради та лідери різних країн прибули до України в четверті роковини повномасштабної війни. Для фон дер Ляєн це десята поїздка до Києва за воєнний час.

У дописі в X фон дер Ляєн повідомила, що приїхала, аби підтвердити, що Європа непохитно стоїть з Україною, фінансово та військово. Та щоб підкреслити незмінну відданість справедливій боротьбі України.

"І надіслати чіткий сигнал українському народу і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", – зазначила вона.

У Києві за участі лідерів Європи почалися приурочені до роковин повномасштабної війни заходи.

Президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців у четверті роковини повномасштабного нападу Росії.

Він записав його в своєму кабінеті в бункері, звідки вів перші після нападу телефонні розмови зі світовими лідерами. Саме з цього кабінету він розмовляв з тодішнім президентом США Джо Байденом і почув, як йому пропонують допомогу в виїзді за кордон. За словами Зеленського, він відповів, що йому треба зброя, а не таксі.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times наголосив на потребі офіційно визначитися з датою вступу нашої держави до Європейського Союзу.

За словами Зеленського, відсутність конкретики з боку Брюсселя - це "гра на руку Москві", яка створює ризики для майбутнього України. На думку глави держави, датою вступу має стати 2027 рік.

Україна подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році невдовзі після російського вторгнення.

У 2024 році було розпочато переговори про вступ між ЄС та Україною.

За інформацією ЗМІ, 23 лютого Україна отримала від Євросоюзу документ з переліком реформ, за виконанням яких буде оцінюватися готовність нашої держави доєднатися до блоку.

В інтерв'ю CNN напередодні четвертих роковин початку повномасштабної війни Володимир Зеленський сказав, що Сполучені Штати є "надто великими і надто могутніми", щоб дистанціюватися від війни в Україні, і мають залишатися "з демократичною країною, яка бореться з однією особою, яка і є війною і яка тримає всю свою країну у в'язниці".

Зеленський переконаний, що Америка достатньо сильна, щоб зупинити Путіна, але Дональд Трамп не здійснює достатньо тиску на російського диктатора.

Український лідер поставив риторичне питання - що він або українські військові мають сказати 200 тисячам людей, які проживають на підконтрольній частині Донбасу: "Бувайте, ми йдемо, тепер ви росіяни?"

