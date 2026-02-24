Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України

Сума збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову Росією біоресурсів в Чорному та Азовському морях, становить понад 8,48 млрд гривень.

Про це повідомило Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у відповідь на запит Укрінформу.

Станом на 23 лютого 2026 року сума шкоди за незаконний вилов в Азовському морі становить понад 7,14 млрд грн, а в Чорному морі - понад 1,33 млрд грн.

"Збитки внаслідок незаконного вилову водних біоресурсів країною-агресором також не є остаточними, адже по мірі виявлення нової інформації відбувається дорахунок, і сума шкоди збільшується. Загальна сума вже сягає понад 8,48 млрд грн, проте розрахунок триває, і, однозначно, сума буде більшою", - йдеться в повідомленні.

Збитки з початку цього року вже перевищують 976,5 млн грн.

Найбільше втрат завдано через незаконний вилов таких видів біоресурсів, як калкан азовський, камбала-глоса, барабуль, морські карасі, хамса, атерина, піленгас, сарган, креветки, тюлька, личинки хірономід, лящ, сазан, тарань, товстолоб, судак та оселедець чорноморсько-азовський прохідний.

Держрибагентство наголосило, що в умовах бойових дій повна оцінка економічних втрат від руйнування рибогосподарської інфраструктури ускладнена, особливо на тимчасово окупованих територіях та в зонах активних обстрілів. Орієнтовна сума збитків по майну, що залишилось на ТОТ, перевищує 10 млн грн.

Що стосується бізнесу, то втрати включають як прямі збитки від руйнувань, так і непрямі, зокрема - неможливість вести рибогосподарську діяльність.

Сукупні втрати аквакультури оцінюються у близько 12,45 млрд грн (приблизно 464,8 млн доларів), а втрати спеціального товарного рибного господарства - у 605,8 млн грн (16,65 млн доларів). 

Нагадаємо, в червні минулого року капітану російського танкера повідомлено про підозру у забрудненні Чорного моря мазутом зі збитками на 20 млрд грн. 

