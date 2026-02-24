FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський ввів санкції проти низки російських пропагандистів та поширювачів ідей «русского мира»

Санкції введені проти тих, що поширює російську пропаганду й перекручує історію.

Зеленський ввів санкції проти низки російських пропагандистів та поширювачів ідей «русского мира»
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Сьогодні 24 лютого, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій. 

Про це йдеться в указі №161/2026

“Росіяни мають давню традицію використання історичної неправди, маніпуляцій та замовчувань як зброї. Але немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції – один з інструментів. Сьогодні є нове рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій”, – повідомив президент у Telegram

Глава держави зазначив, що вони підтримують російську агресію та окупацію українських територій, поширюють російську пропаганду й перекручують історію та реальні факти, крадуть наші документи з архівів і культурні цінності з музеїв та заповідників тимчасово окупованого півострова Крим.

“Працюємо і над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях. Усю відповідну інформацію передамо партнерам для подальшої роботи”, – повідомив президент.

Зокрема під санкції потрапили: Асоціація "Російське історичне товариство", головне державне управління документаційного забезпечення та архівної справи так званої “ДНР”, Загальноросійська громадсько-державна організація "Російське військово-історичне товариство", Федеральне архівне агентство, пропагандист Олександр Чубарʼян, який займається перекручуванням історії у шкільних підручниках, псевдоісторик Олексій Міллер, зрадник і “очільник” так званого “міністерства культури Херсонської області” Артем Лагойський та інші.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies