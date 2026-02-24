На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала РФ готувати ракетний удар по залізниці на Чернігівщині

Вона мала встановлення «відеопастку» біля залізничного перегону.

15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала зрадниця, яка допомагала росіянам скоригувати ракетну атаку на залізничну інфраструктуру Чернігівщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що колишня продавчиня місцевого супермаркету шукала «легкого заробітку» в Telegram, де її й завербували російські спецслужби. Основним завданням жінки було встановлення «відеопастки» біля залізничного перегону. Вона мала замаскувати мініатюрну відеокамеру з павербанком і віддаленим доступом, щоб окупанти могли в реальному часі стежити за переміщенням ешелонів Сил оборони.

Крім цього, засуджена збирала дані про розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що мало допомогти ворогу «обійти» українську ППО під час балістичного удару.

Під час обшуків у зловмисниці вилучили шпигунське обладнання й телефон із доказами листування з куратором із російського ГРУ. Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

