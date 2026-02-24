На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський звернувся до Путіна: я готовий до зустрічі, ми маємо припинити війну

Президент заявив про готовність до компромісу щодо припинення вогню та відкритості до переговорів щодо територіальних претензій.

Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Tagesschau закликав Путіна зустрітися, щоб закінчити війну.

Журналіст запитав президента, чи має він повідомлення для росіян. На що Зеленський відповів, що не має нових повідомлень для громадян Росії, оскільки, за його словами, його слова більше не мають на них ніякого впливу, і вони не хочуть вживати ніяких заходів.

“Вони передали всі свої голоси, свої права, свої тіла повністю в користування одній особі – Путіну. Тому я не маю жодного повідомлення до росіян, а моє послання Путіну дуже просте: я готовий зустрітися. Нам треба закінчити війну", – сказав Зеленський.

Водночас глава держави упевнений, що єдиним способом завершити війну є змусити громадян РФ її припинити.

"Я знаю, що Путін і Росія не хочуть кінця цієї війни. Я думаю, що багато людей у Росії хочуть продовжувати війну і таким чином заохочують Путіна", - сказав Зеленський.

За словами президента України, змусити Путіна до мирної угоди могли б президенти США та Китаю за допомогою економічного тиску.

