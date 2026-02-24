FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаПолітика

Президент Євроради: Росія не може отримати переваги за столом переговорів, коли втрачає на війні

«Росія повинна прийти за стіл переговорів серйозно і прийняти те, що вона не зможе перемогти в цій війні», - вважає Кошта.

Президент Євроради: Росія не може отримати переваги за столом переговорів, коли втрачає на війні
Антоніу Кошта
Фото: скриншот

В той час, коли Росія має багато втрат у війні, вона не може мати перевагу в переговорах.

Таку думку озвучив президент Євроради Антоніу Кошта під час пресконференції у Києві з лідерами України і Єврокомісії.

«Ця річниця — не лише про пам'ять, а про формування майбутнього. А це майбутнє пишеться в Києві, а не в Москві. Єдиний шлях вперед - до справедливого миру на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН. Росія не може отримати переваги за столом переговорів тоді, коли вона втрачає багато чого на полі бою», - сказав Кошта.

Він наголосив, що «Росія повинна прийти за стіл переговорів серйозно і прийняти те, що вона не зможе перемогти в цій війні». 

«Після чотирьох років агресії Україна чітко стоїть на своїх позиціях, а Росія не досягла своїх завдань в Україні. Сьогодні замість того щоб діяти на переговорах з добрими намірами, Росія інтенсифікує свої атаки, уражає об’єкти критичної інфраструктури...», - зазначив президент Євроради.

Кошта наголосив, що Україна може розраховувати на ЄС.

