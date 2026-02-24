На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

​Рада ЄС розблокувала частину документів для кредиту Україні на 90 млрд євро

Тим часом Угорщина продовжує ветувати документ.

​Рада ЄС розблокувала частину документів для кредиту Україні на 90 млрд євро
Рада ЄС
Фото: ukrinform.ua

24 лютого Рада ЄС із загальних питань затвердила два з трьох законодавчих актів, необхідних для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, передає «Європейська правда»

При цьому фінальне рішення залишається заблокованим через позицію Угорщини.

Зокрема, офіційно ухвалені регламенти щодо позики на підтримку України та механізму Ukraine Facility. Ці документи дозволяють продовжувати технічну роботу над створенням кредитної лінії. Після засідання міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос та президентка Європарламенту Роберта Мецола урочисто підписали ці акти.

Третій критично важливий документ — зміни до довгострокового бюджету ЄС — досі блокує Угорщина. Без його затвердження виділення коштів у повному обсязі неможливе.

Заступниця міністра у справах Європи Кіпру (який зараз головує в ЄС) Марілена Рауна наголосила, що на тлі посилення ударів РФ по критичній інфраструктурі, підтримка України є безумовним пріоритетом для Євросоюзу.

﻿
