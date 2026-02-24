​Рада ЄС розблокувала частину документів для кредиту Україні на 90 млрд євро

24 лютого Рада ЄС із загальних питань затвердила два з трьох законодавчих актів, необхідних для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, передає «Європейська правда».

При цьому фінальне рішення залишається заблокованим через позицію Угорщини.

Зокрема, офіційно ухвалені регламенти щодо позики на підтримку України та механізму Ukraine Facility. Ці документи дозволяють продовжувати технічну роботу над створенням кредитної лінії. Після засідання міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос та президентка Європарламенту Роберта Мецола урочисто підписали ці акти.

Третій критично важливий документ — зміни до довгострокового бюджету ЄС — досі блокує Угорщина. Без його затвердження виділення коштів у повному обсязі неможливе.

Заступниця міністра у справах Європи Кіпру (який зараз головує в ЄС) Марілена Рауна наголосила, що на тлі посилення ударів РФ по критичній інфраструктурі, підтримка України є безумовним пріоритетом для Євросоюзу.