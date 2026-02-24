Фон дер Ляєн: прийняття 20-го пакету санкцій ЄС проти Росї - це лише питання часу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 20-пакет санкції Євросоюзу проти Росії буде прийнято одноголосно.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і головою Євроради Антоніо Коштою.

"20-й пакет санкцій мав бути прийнятий одноголосно. І звісно цей принцип не зміниться", - наголосила Фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що робота над 19 пакетом пройшла "достатньо успішно".

Жоден із цих процесів не був простий. Коли ми проводили перемовини щодо будь-якого з пакетів (санкцій, - ред.). Але виходячи з досвіду попереднього 19-го пакету, я впевнена, що ми також приймемо і 20-й. Це - лише питання часу", - сказала президентка Єврокомісії.

"Це має відбутися якнайшвидше. Враховуючи, що в нас є спільна мета - зменшити прибутки Росії (від війни, - ред,) і припинити діяльність її воєнної машини. Тому ми розуміємо цей тиск - забеспечити (санкції, - ред) якомога скоріше", - додала вона.

Контекст

Напередодні міністри закордонних справ ЄС під час засідання Ради ЄС не змогли схвалити 20 пакет санкцій проти Росії.

Минулого тижня комітет постійних представників ЄС на також не дійшов згоди щодо змісту 20-го пакета санкцій проти Росії. Головною перешкодою стала пропозиція повністю заборонити надання будь-яких морських послуг російським танкерам.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 20-ий пакет санкцій Євросоюзу ще 6 лютого. Він охоплює енергетичний сектор, фінансові послуги і торгівлю.