ГоловнаСвіт

Фон дер Ляєн: прийняття 20-го пакету санкцій ЄС проти Росї - це лише питання часу

Президентка Єврокомісії наголосила, що це має відбутися якнайшвидше. 

Фон дер Ляєн: прийняття 20-го пакету санкцій ЄС проти Росї - це лише питання часу
Антоніо Кошта, Володимир Зеленський, Урсула Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 20-пакет санкції Євросоюзу проти Росії буде прийнято одноголосно. 

Про це вона заявила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і головою Євроради Антоніо Коштою. 

"20-й пакет санкцій мав бути прийнятий одноголосно. І звісно цей принцип не зміниться", - наголосила Фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що робота над 19 пакетом пройшла "достатньо успішно".

Жоден із цих процесів не був простий. Коли ми проводили перемовини щодо будь-якого з пакетів (санкцій, - ред.). Але виходячи з досвіду попереднього 19-го пакету, я впевнена, що ми також приймемо і 20-й. Це - лише питання часу", - сказала президентка Єврокомісії. 

"Це має відбутися якнайшвидше. Враховуючи, що в нас є спільна мета - зменшити прибутки Росії (від війни, - ред,) і припинити діяльність її воєнної машини. Тому ми розуміємо цей тиск - забеспечити (санкції, - ред) якомога скоріше", - додала вона. 

Контекст

  • У сфері енергетики хочуть повну заборону морських сервісів для експорту російської сирої нафти. Також до санкційного списку додали ще 43 судна «тіньового флоту», довівши загальну кількість до 640.
  • Окрім цього, ЄС ускладнює для Росії придбання танкерів і запроваджує широкі заборони на технічне обслуговування LNG-танкерів та криголамів, що має вдарити по російських газових проєктах.
  • Другий блок санкцій стосується фінансової системи РФ: обмеження проти ще 20 російських регіональних банків, а також посилити контроль за криптовалютними операціями, компаніями та платформами, які можуть використовуватися для обходу санкцій. Окремо під обмеження потраплять банки з третіх країн, які сприяють нелегальній торгівлі санкційними товарами.
  • У торговельному блоці санкцій ЄС розширює експортні заборони для Росії на товари й послуги — від гумових виробів до тракторів і послуг у сфері кібербезпеки — загальною вартістю понад 360 млн євро. Також запроваджують нові імпортні обмеження на метали, хімікати та критично важливі мінерали на суму понад 570 млн євро.
  • Крім того, Єврокомісія вперше планує застосувати інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт верстатів з числовим програмним керуванням і радіообладнання до юрисдикцій з високим ризиком їх реекспорту до Росії.
  • Тим часом 19 лютого президент США продовжив дію американських санкцій проти РФ.
﻿
