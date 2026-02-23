"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЄС не зміг схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що "це не той меседж", який ЄС хотів надіслати сьогодні.

ЄС не зміг схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії
Фото: detector.media

Міністри закордонних справ ЄС під час засідання Ради Євросоюзу не змогли схвалити 20 пакет санкцій проти Росії.

Про це на пресконференції після завершення засідання заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише Укрінформ.

"Ми не досягли угоди про 20 пакет санкцій", – заявила Каллас.

Глава європейської дипломатії визнала: "Це не той месидж, який ми хотіли надіслати сьогодні". Водночас, Кая Каллас наголосила, що відповідна робота щодо пакета санкцій проти РФ  продовжуватиметься.

Минулого тижня комітет постійних представників ЄС на засіданні 20 лютого не дійшов згоди щодо змісту 20-го пакета санкцій проти Росії. Головною перешкодою стала пропозиція повністю заборонити надання будь-яких морських послуг російським танкерам.

Загалом, розглядають два сценарії: або суперечливий пункт про морські послуги винесуть за межі 20-го пакета, або його ухвалення відтермінують. Частина країн-членів переконана, що змістовність санкцій є важливішою за швидкість їхнього впровадження.

20-й пакет санкцій проти РФ. Що відомо

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 20-ий пакет санкцій Євросоюзу 6 лютого.
  • Він охоплює енергетичний сектор, фінансові послуги і торгівлю.
  • У сфері енергетики хочуть повну заборону морських сервісів для експорту російської сирої нафти. Також до санкційного списку додали ще 43 судна «тіньового флоту», довівши загальну кількість до 640.
  • Окрім цього, ЄС ускладнює для Росії придбання танкерів і запроваджує широкі заборони на технічне обслуговування LNG-танкерів та криголамів, що має вдарити по російських газових проєктах.
  • Другий блок санкцій стосується фінансової системи РФ: обмеження проти ще 20 російських регіональних банків, а також посилити контроль за криптовалютними операціями, компаніями та платформами, які можуть використовуватися для обходу санкцій. Окремо під обмеження потраплять банки з третіх країн, які сприяють нелегальній торгівлі санкційними товарами.
  • У торговельному блоці санкцій ЄС розширює експортні заборони для Росії на товари й послуги — від гумових виробів до тракторів і послуг у сфері кібербезпеки — загальною вартістю понад 360 млн євро. Також запроваджують нові імпортні обмеження на метали, хімікати та критично важливі мінерали на суму понад 570 млн євро.
  • Крім того, Єврокомісія вперше планує застосувати інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт верстатів з числовим програмним керуванням і радіообладнання до юрисдикцій з високим ризиком їх реекспорту до Росії.
  • Тим часом 19 лютого президент США продовжив дію американських санкцій проти РФ.
﻿
