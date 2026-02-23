ЄС не зміг схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що "це не той меседж", який ЄС хотів надіслати сьогодні.

Міністри закордонних справ ЄС під час засідання Ради Євросоюзу не змогли схвалити 20 пакет санкцій проти Росії.

Про це на пресконференції після завершення засідання заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише Укрінформ.

"Ми не досягли угоди про 20 пакет санкцій", – заявила Каллас.

Глава європейської дипломатії визнала: "Це не той месидж, який ми хотіли надіслати сьогодні". Водночас, Кая Каллас наголосила, що відповідна робота щодо пакета санкцій проти РФ продовжуватиметься.

Минулого тижня комітет постійних представників ЄС на засіданні 20 лютого не дійшов згоди щодо змісту 20-го пакета санкцій проти Росії. Головною перешкодою стала пропозиція повністю заборонити надання будь-яких морських послуг російським танкерам.

Загалом, розглядають два сценарії: або суперечливий пункт про морські послуги винесуть за межі 20-го пакета, або його ухвалення відтермінують. Частина країн-членів переконана, що змістовність санкцій є важливішою за швидкість їхнього впровадження.

20-й пакет санкцій проти РФ. Що відомо