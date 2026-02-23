Верховний комісар ООН: атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть кваліфікувати як міжнародні злочини

Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк під час промови на відкритті 61-ї сесії Ради ООН з прав людини заявив, що систематичні атаки Росії на критичну енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини.

Тюрк також наголосив на різкому зростанні кількості жертв серед цивільного населення України за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії.

"Завтра виповнюється чотири роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чотири нескінченні і болісні роки. Кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а систематичні атаки Росії на енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини. Бойові дії повинні бути припинені, і я закликаю приділити особливу увагу правам людини та справедливості в будь-якому перемир’ї або мирній угоді", – сказав він.

Верховний комісар ООН закликав міжнародну спільноту до посиленої уваги до прав людини та справедливості в умовах триваючого конфлікту, наголосивши на необхідності мирного врегулювання.