СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

Верховний комісар ООН: атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть кваліфікувати як міжнародні злочини

За 4 роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросла кількість жертв серед цивільних.

Верховний комісар ООН: атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть кваліфікувати як міжнародні злочини
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
Фото: ЕРА/UPG

Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк під час промови на відкритті 61-ї сесії Ради ООН з прав людини заявив, що систематичні атаки Росії на критичну енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини.

Тюрк також наголосив на різкому зростанні кількості жертв серед цивільного населення України за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії.

"Завтра виповнюється чотири роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чотири нескінченні і болісні роки. Кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а систематичні атаки Росії на енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини. Бойові дії повинні бути припинені, і я закликаю приділити особливу увагу правам людини та справедливості в будь-якому перемир’ї або мирній угоді", – сказав він.

Верховний комісар ООН закликав міжнародну спільноту до посиленої уваги до прав людини та справедливості в умовах триваючого конфлікту, наголосивши на необхідності мирного врегулювання.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies