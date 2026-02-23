​Комітет Ради підтримав скасування комунальних платежів для пошкоджених через війну будинків

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроєкт щодо скасування комунальних платежів у разі пошкодження нерухомості.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що відповідний законопроєкт підготовлений до другого читання.

Він передбачає, що на час дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не нараховується і не сплачується постраждалими споживачами, якщо багатоквартирний будинок пошкоджений і його подальша експлуатація неможлива через збройну агресію Росії проти України.

Отже споживачі не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть користуватися.

Також пропонується чіткий порядок звітування для співвласників багатоквартирних будинків - управителі зобов’язані надавати регулярні звіти та забезпечувати контроль за наданими послугами.

Крім того, законопроєкт чітко розмежовує статус майна: визначено, які об’єкти вважаються знищеними, а які - пошкодженими, і які наслідки це має для нарахувань. Для підтвердження статусу майна передбачено спеціальний механізм - офіційне обстеження та відповідне повідомлення є підставою для перерахунків і зупинення платежів.

Передбачено також механізм компенсації надавачам послуг: відшкодування витрат здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, міжнародної допомоги та майбутніх репарацій від Росії.