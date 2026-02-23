СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Комітет Ради підтримав скасування комунальних платежів для пошкоджених через війну будинків

Відповідний законопроєкт підготовлений до другого читання. 

​Комітет Ради підтримав скасування комунальних платежів для пошкоджених через війну будинків
Наслідки чергового обстрілу Чернігова
Фото: Чернігівська міська рада

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроєкт щодо скасування комунальних платежів у разі пошкодження нерухомості.

Про це повідомляється на сайті парламенту. 

Зазначається, що відповідний законопроєкт підготовлений до другого читання. 

Він передбачає, що на час дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не нараховується і не сплачується постраждалими споживачами, якщо багатоквартирний будинок пошкоджений і його подальша експлуатація неможлива через збройну агресію Росії проти України.

Отже споживачі не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть користуватися. 

Також пропонується чіткий порядок звітування для співвласників багатоквартирних будинків - управителі зобов’язані надавати регулярні звіти та забезпечувати контроль за наданими послугами.

Крім того, законопроєкт чітко розмежовує статус майна: визначено, які об’єкти вважаються знищеними, а які - пошкодженими, і які наслідки це має для нарахувань. Для підтвердження статусу майна передбачено спеціальний механізм - офіційне обстеження та відповідне повідомлення є підставою для перерахунків і зупинення платежів.

Передбачено також механізм компенсації надавачам послуг: відшкодування витрат здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, міжнародної допомоги та майбутніх репарацій від Росії.

  • Нагадаємо, що в листопаді минулого року уряд спрямував 609 млн грн на фінансування ремонту житла українців, пошкодженого внаслідок російської агресії.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies