НАБУ: працівника СБУ викрили на одержанні $68 тисяч хабаря

Посадовець отримав від двох чоловіків по $34 тис. за "вирішення питання" щодо зняття їх із розшуку ТЦК.

Національне антикорупційне бюро та САП викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди працівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовець отримав $68 тис. від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за "вирішення питання" щодо їх зняття з розшуку у ТЦК та СП та подальшого оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки.

"Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном", - зазначили в НАБУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене у великому розмірі, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням).