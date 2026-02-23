Джерела: дрони СБУ вдарили по нафтовому вузлу в Татарстані

Безпілотники Служби безпеки атакували вузол транспортування російської нафти – НПС “Калейкіно” у Татарстані, що в 1200 км від кордонів України. Про це LB повідомили співрозмовники з СБУ.

Це головна нафтоперекачувальна станція поблизу міста Алмет’євськ. Вона приймає нафту з Західного Сибіру і Поволжя та смішує перед експортними відправками.

Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу “Дружба”.

Під час атаки безпілотників СБУ на “Калейкіно” пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції загорілися езервуари з нафтою.

“СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку росії”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.



