ГоловнаСуспільствоВійна

У Татарстані пожежа в районі нафтоперекачувальної станції. Перед цим там чули вибухи

В РФ скаржаться на атаку безпілотників. 

У Татарстані пожежа в районі нафтоперекачувальної станції. Перед цим там чули вибухи
Пожежа на НПС у Татарстані
Фото: Astra

У російському Татарстані виникла пожежа в районі нафтоперекачувальної станції, яка є вузловою у магістральній системі, і яка є об'єктом "Транснєфті". 

Про це пише Astra.

Там зазначається, що у ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська в Татарстані повідомляли про велику кількість вибухів та пожежу. Видання геолокувало 2 відео з місця події, і, наймовірніше, горить нафтоперекачувальна станція, розташована поблизу Альметьєвська біля села Калейкіне.

НПС "Калейкіно" – це головна нафтоперекачувальна станція (НПС), розташована поблизу Альметьєвська, біля села Калейкіне. Вона приймає нафту з різних трубопроводів і є великим вузлом у магістральній системі. Належить та експлуатується об'єктом АТ "Транснефть – Прикамье" – це регіональний підрозділ ПАТ "Транснефть".

Пізніше влада регіону підтвердила дронову атаку. Там зазначили, що дрони "нейтралізовані", і на територію промислової зони впали уламки. 

У Міноборони Росії кажуть, що сили ППО за ніч збили 152 безпілотники.

﻿
