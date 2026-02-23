Двоє мешканців Одещини загинули вночі через російські атаки (оновлено)

У ніч на 23 лютого російська армія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей і щонайменше троє постраждали. Потерпілим надають усю необхідну допомогу.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.
Оновлення. Він пізніше уточнив, що загиблими є 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Постраждалі – віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.
Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.
Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.
Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.