Двоє мешканців Одещини загинули вночі через російські атаки (оновлено)

У ніч на 23 лютого російська армія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей і щонайменше троє постраждали. Потерпілим надають усю необхідну допомогу.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

Оновлення. Він пізніше уточнив, що загиблими є 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Постраждалі – віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Фото: Одеська ОВА наслідки атаки на Одещині

Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.