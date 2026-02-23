WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Росіяни завдали по Харкову ракетного удару (оновлено)

Під ворожими ударами перебувають два райони міста. 

​Росіяни завдали по Харкову ракетного удару (оновлено)
Міський голова Харкова Ігор Терехов
Фото: Зоряна Стельмах

Вранці 23 лютого російська армія завдала по Харкову ракетного удару. Під атакою перебували два райони міста. Відомо про поранену людину. 

Про це у телеграмі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Спочатку Терехов написав, що Холодногірський район Харкова знаходиться під ворожим ракетним ударом, і наслідки уточнюють. Згодом повідомив, що також росіяни атакують Основʼянській район міста. 

"Будьте обережні - ракетний обстріл Харкова продовжується", – написав Терехов. 

Оновлення. Пізніше Терехов повідомив, що є інформація про одну поранену людину в Основʼянському районі, а Синєгубов уточнив, що йдеться про 55-річного чоловіка. 

﻿
