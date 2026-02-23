​Росіяни завдали по Харкову ракетного удару (оновлено)

Під ворожими ударами перебувають два райони міста.

Вранці 23 лютого російська армія завдала по Харкову ракетного удару. Під атакою перебували два райони міста. Відомо про поранену людину.

Про це у телеграмі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку Терехов написав, що Холодногірський район Харкова знаходиться під ворожим ракетним ударом, і наслідки уточнюють. Згодом повідомив, що також росіяни атакують Основʼянській район міста.

"Будьте обережні - ракетний обстріл Харкова продовжується", – написав Терехов.

Оновлення. Пізніше Терехов повідомив, що є інформація про одну поранену людину в Основʼянському районі, а Синєгубов уточнив, що йдеться про 55-річного чоловіка.