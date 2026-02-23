​Росіяни завдали по Харкову ракетного удару (оновлено)

Вранці 23 лютого російська армія завдала по Харкову ракетного удару. Під атакою перебували два райони міста. Відомо про поранену людину.
Про це у телеграмі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.
Спочатку Терехов написав, що Холодногірський район Харкова знаходиться під ворожим ракетним ударом, і наслідки уточнюють. Згодом повідомив, що також росіяни атакують Основʼянській район міста.
"Будьте обережні - ракетний обстріл Харкова продовжується", – написав Терехов.
Оновлення. Пізніше Терехов повідомив, що є інформація про одну поранену людину в Основʼянському районі, а Синєгубов уточнив, що йдеться про 55-річного чоловіка.