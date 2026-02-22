Президент обговорив із представниками областей нову тактику російських ударів

Нову тактику російських ударів обговорив президент України Володимир Зеленський із представниками областей.

"Сьогодні ж на селекторі вже не вперше ми проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів. Коли мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту", – зазначив він у вечірньому зверненні.

Зеленський додав, що протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. "Розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною", – зауважив президент.

Він додав, що міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше атак проти цивільних машин, рятувальників, ремонтних бригад.

"Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині", – зазначив Зеленський.