Росіяни двома керованими авіабомбами вдарили по Великочернеччинському старостату Сумської громади.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Під удар ворога потрапив житловий сектор. Є зруйновані та пошкоджені оселі людей.
Поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження.
Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється.
Після стабілізації безпекової ситуації розпочнуться роботи з ліквідації наслідків.
- Протягом минулої доби з ранку 21 лютого до ранку 22 лютого 2026 року російські війська здійснили 55 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.