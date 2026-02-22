«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Росіяни вдарили авіабомбами по Сумщині, поранено чоловіка

Під удар ворога потрапив житловий сектор. 

Росіяни вдарили авіабомбами по Сумщині, поранено чоловіка
Росіяни двома керованими авіабомбами вдарили по Великочернеччинському старостату Сумської громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Під удар ворога потрапив житловий сектор. Є зруйновані та пошкоджені оселі людей.

Поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження.

Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється.

Після стабілізації безпекової ситуації розпочнуться роботи з ліквідації наслідків.

Наслідки обстрілів росіянами Сумської області

