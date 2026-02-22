Після стабілізації безпекової ситуації розпочнуться роботи з ліквідації наслідків.

Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється.

Поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження.

Під удар ворога потрапив житловий сектор. Є зруйновані та пошкоджені оселі людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

