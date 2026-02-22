«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні

Він також закликав молитися за український народ. 

Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Напередодні четвертої річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню. Він також закликав молитися за український народ. 

Як йдеться у матеріалі Vatican news, про це понтифік сказав після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю 22 лютого.

"Минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління", – сказав папа.

Він сказав, що мир "не можна відкладати", бо він є" нагальною вимогою", яка повинна вилитися у відповідальні рішення. Лев XIV вчергове закликав до припинення вогню в Україні. 

"Я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", – сказав він і закликав всіх єднатися в молитві за "стражденний український народ і за всіх, хто страждає через цю війну та кожен конфлікт у світі".

  • Блаженніший Святослав Шевчук нещодавно особисто передав Папі Леву списки майже 400 військовополонених і зниклих безвісти українців.
  • Папа Римський Лев XIV раніше розкритикував держави, які дедалі частіше використовують військову силу для утвердження свого домінування.
