Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні

Напередодні четвертої річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню. Він також закликав молитися за український народ.

Як йдеться у матеріалі Vatican news, про це понтифік сказав після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю 22 лютого.

"Минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління", – сказав папа.

Він сказав, що мир "не можна відкладати", бо він є" нагальною вимогою", яка повинна вилитися у відповідальні рішення. Лев XIV вчергове закликав до припинення вогню в Україні.

"Я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", – сказав він і закликав всіх єднатися в молитві за "стражденний український народ і за всіх, хто страждає через цю війну та кожен конфлікт у світі".