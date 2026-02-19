Угорська інтрига: чи втримає владу Віктор Орбан

Партія Віктора Орбана «Фідес» вперше за останні 16 років має серйозні шанси програти парламентські вибори, які відбудуться 12 квітня. Але програти не ідеологічним опонентам, а скоріше віддзеркаленню самої себе. Бо лідером політичної сили, яка може покласти край тривалому періоду правління Орбана є його колишній соратник Петер Мадяр .

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Угорщини та лідер правлячої партії Фідес Віктора Орбан виголошує свою промову під час оголошенння виборчого списку партії у Будапешті, 16 лютого 2026 року.

«Фідес» перебуває при владі в Угорщині з 2010 року. За цей час Віктор Орбан та його партія змінили конституцію держави, переписали виборче законодавство, монополізували контроль над медіа і зрослись з великим бізнесом. Також треба віддати належне політичному таланту Віктора Орбана, який виявився неабияким майстром електоральної мобілізації населення, вдало маніпулюючи страхами рядових угорців. Чітка ідеологічна позиція у внутрішній політиці, помножена на інституційний контроль та уміння формувати образ зовнішнього ворога – ось основні складники успіху партії «Фідес».

Роздроблена і не дуже популярна політична опозиція вже давно не становила серйозної загрози партії Віктора Орбана. Ситуація змінилася у 2024 році, коли на політичній арені з’явився Петер Мадяр.

Петер Мадяр – нетиповий конкурент для Віктора Орбана. Самостійний похід колишнього члена «Фідес» у політику розпочався у лютому 2024 року. Тоді Мадяр опублікував допис у Facebook та оголосив, що залишає посади у двох державних підприємствах і відмовляється від свого місця в правлінні Угорського банку розвитку. Причиною такого рішення стало розчарування у системі, яка сформувалася в державі. Мадяр написав, що за останні кілька років втратив віру в ідею національної, суверенної Угорщини, проголошеної урядом Орбана. Бо насправді вона була політичним продуктом для приховування корупції та інструментом для збагачення наближених до влади.

Фото: EPA/UPG Петер Мадяр, віце-президент партії TISZA під час зустрічі з прихильниками на площі Героїв у Будапешті, 8 червня 2024 року, за день до виборів до Європейського парламенту.

Заяві Мадяра передував гучний скандал, який сколихнув країну через помилування президенткою Каталін Новак заступника директора державного дитячого будинку Ендре Коньї, котрий покривав сексуальне насильство над дітьми. Його результатом стала відставка Новак з посади президента. Також з посади міністра юстиції звільнилася колишня дружина Мадяра Юдіт Варга, яка підписала помилування злочинця.

Згодом Петер Мадяр опублікував аудіозапис, в якому Юдіт Варга визнала змову з метою приховування корупції в уряді. Однак масові акції протесту, які пройшли країною весною 2024-го, не привели до відставки Віктора Орбана. Проте зміцнили впевненість Петера Мадяра у розбудові власної політичної кар’єри. У квітні 2024 року він став заступником голови партії «Тиса», а у липні – головою партії. З того часу розпочався стрімкий злет цієї політсили, яка дуже швидко вийшла на другу позицію у загальнонаціональних рейтингах. А на рубежі 2024-2025 років захопила лідерство у соціологічних опитуваннях.

Є кілька унікальних причин феноменального зростання популярності партії «Тиса», рейтинг якої ще два роки тому перебував у межах статистичної похибки. Політична сила скористалася втомою угорців від тривалого правління Віктора Орбана, соратники якого потрапили в епіцентр гучних корупційних скандалів. Критика кумівства у середовищі правлячих еліт і відступу від демократичних принципів управління – речі, які знаходять резонанс в угорському суспільстві.

Фото: EPA/UPG Угорський адвокат Петер Мадяр очолює марш до будівлі парламенту під час антиурядового протесту в Будапешті, 6 квітня 2024 року.

Проти «Фідес» також грає економіка. Зростання цін, відчутне падіння промислового виробництва, стагнація ВВП і збільшення витрат на обслуговування державного боргу болісно вдарили по репутації влади. Натомість Петер Мадяр спокушає електорат нормалізацією стосунків з ЄС та розблокуванням європейських фондів, що може позитивно позначитися на економічному становищі населення.

Грамотне політичне позиціонування Петера Мадяра теж неабияк сприяє зростанню рейтингів. З одного боку, партія «Тиса» обрала стратегію максимального залучення виборців з різних таборів, свідомо уникаючи жорсткої ідеологічної лінії. Однак, з іншої сторони, вона все ж залишається правоконсервативною політичною силою. Категорично виступає проти масової міграції та обов’язкових міграційних квот ЄС. Прохолодно ставиться до пропаганди гендерної ідеології та особливих прав ЛГБТ. Підтримує традиційні цінності та сім’ю. Висловлюється на користь сильної національної ідентичності і проти надмірного втручання Брюсселя в культурні питання.

Угорський прем’єр-міністр зіткнувся з серйозним суперником, якого важко критикувати з ідеологічних позицій. Цього разу тактика Орбана з нагнітання страхів у суспільстві може не спрацювати. Популярність партії «Тиса» також свідчить, що угорці не бажають лівих експериментів чи кардинальної зміни курсу, але втратили значну частину довіри до правлячої еліти і хочуть її перезавантаження.

Фото: EPA/UPG прем'єр-міністра Угорщини та лідер правлячої партії Фідес Віктор Орбан

Хоча Петер Мадяр натякає, що його зовнішня політика буде більш проєвропейською, це не означає, що Будапешт у випадку його перемоги кардинально змінить підходи. Зокрема це стосується питання України і її майбутньої євроатлантичної інтеграції. У липні 2025 року угорський політик заявляв, шо прагнутиме повернення усіх коштів ЄС, на які має право Угорщина. Водночас, Мадяр наголосив, що не підтримує прискорений вступ України до Євросоюзу.

У заявах головного опозиційного угорського політика щодо України лунає думка про невідповідність Києва критеріям ЄС. Також Мадяр висловлює застереження про війну, натякає на проблеми з правовою державою, економікою та обіцяє провести національний референдум стосовно підтримки вступу України до Євросоюзу.

Хоча лідер партії «Тиса» не поділяє теплого ставлення Орбана до Путіна, він намагається не акцентувати увагу на питанні російсько-української війни. Також його політична сила не підтримувала надання Україні допомоги в обсязі 90 млрд євро і не голосувала за відповідне рішення у Європарламенті, а сам виступав проти надання Україні озброєння.

Фото: EPA/UPG депутат Європарламенту Петер Мадяр під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі, 9 жовтня 2024 року.

Останні опитування переважно свідчать про кращі шанси опозиційної партії «Тиса» у боротьбі за лідерство з «Фідес». Вона випереджає правлячу політичну силу на 5-10%. Але ця перевага не беззаперечна. Наприклад, лютневе дослідження громадської думки інституту Nezopont, який вважають наближеним до уряду, пророкує перемогу партії «Фідес», яка випереджає основного конкурента на 6%.

Чинна влада намагається подати «Фідес» як надійний і безпечний вибір. Орбан стверджує, що зроблено багато, але робота ще не завершена, саме тому його партія має перемогти у квітні. Також угорський прем’єр-міністр традиційно жонглює питаннями війни, міграції, гендерної ідеології. Наголошує на незалежності від Брюсселя та захисті угорської меншини в сусідніх країнах.

Попри те, що у більшості соціологічних опитувань партія «Тиса» випереджає «Фідес», говорити про гарантовану поразку Віктора Орбана на квітневих виборах зарано. Наразі ще нічого не вирішено. Нещодавня поява компромату інтимного штибу на Петера Мадяра свідчить, що політична боротьба в Угорщині буде особливо запеклою. А результати голосування 12 квітня важко спрогнозувати.