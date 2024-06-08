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Суперник Орбана зібрав сьогодні на мітингу у Будапешті десятки тисяч симпатиків

Петер Мадяр є віцепрезидентом найсильнішої опозиційної партії Угорщини “Повага і свобода” (TISZA).

Суперник Орбана зібрав сьогодні на мітингу у Будапешті десятки тисяч симпатиків
Фото: EPA/UPG

Петер Мадяр ‒ політичний новачок в Угорщині, суперник прем’єр-міністра Віктора Орбана, мобілізував сьогодні у Будапешті десятки тисяч симпатиків, пише Associated Press.

Завтра Угорщина голосуватиме на виборах до Європейського парламенту.

Мадяр, 43-річний юрист, за лічені місяці створив найсильнішу опозиційну партію Угорщини ‒ “Повага і свобода” (TISZA). Він сподівається використати хороший результат на завтрашніх виборах, щоб підштовхнути себе та свій рух до перемоги над націоналістом Орбаном на наступних національних виборах у 2026 році.

Політик колись був інсайдером у партії Орбана “Фідес”. Він швидко набув популярності, публічно звинувативши прем’єр-міністра та його союзників у корупції та антидемократичних тенденціях. 

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Мадяр зібрав сьогодні натовп на площі Героїв Будапешта. Він заявив, що він і його рух побудують “красивішу, більш мирну та щасливішу країну” і завершать 14-річне правління Орбана. “Я був іскрою, яка запустила двигун змін”, ‒ сказав він.

Нещодавні опитування показують, що “Фідес”, ймовірно, отримає відносну більшість голосів на виборах у неділю, але “Повага та свобода” може набрати до 30%. Таким чином політсила Орбана може втратити місця серед 21 члена угорської делегації у Європарламенті.

TISZA здобула підтримку серед виборців, які розчарувалися як неліберальною формою правління Орбана, так і традиційними опозиційними партіями Угорщини, що не змогли кинути серйозний виклик правлінню популістського лідера з 2010 року.

Фото: EPA/UPG

Під час своєї кампанії Орбан заявляв, що голосування за тих, хто балотується проти нього, призведе до ризику відправлення угорської молоді на передову в Україні. Мадяр відкинув таку риторику і гасло, яке Орбан використовував для просування своєї партії. “Ті, хто голосує за мир, голосують за TISZA”, – сказав він.

Мадяр відкинув звинувачення Орбана в тому, що він ‒ або будь-які інші угорці ‒ “провоєнні”. В інтерв’ю AP у травні він однозначно вказав на потенційні ризики у разі якщо Росії дозволять зберегти українські території, які вона окупувала, включно з Кримом.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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