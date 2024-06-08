Сенатори США застерегли від посилення авторитаризму у світі та закликали інвестувати в НАТО

"Друга світова війна навчила нас: те, що починається на чужині, не залишається ізольованим".

Група сенаторів від обох партій в Конгресі США оприлюднили звернення до влади США та союзників, в якому б’ють на сполох через посилення авторитарних режимів у світі. І однією з причин цього вони назвали агресію Росії.



Про це повідомляє "Голос Америки".

Сенаторка-демократка Джин Шагін та сенатор-республіканець Том Тілліс у своїй статті на сайті MSNBC наголосили на необхідності протистояти авторитаризму, що зростає в глобальному масштабі. Вони закликають збільшити витрати на оборону та інвестувати в НАТО, як в "організацію, що може захистити наші колективні інтереси".

Серед прикладів посилення авторитаризму вони назвали поведінку президента РФ Володимира Путіна.

"Світ знову зіткнувся з режимом, який продемонстрував кричущу неповагу до прав людини та міжнародних норм, які супроводжували мирний та економічно стабільний світ після Другої світової війни. Понад десять років Росія Володимира Путіна ігнорує міжнародне право, щоб просувати імперський порядок денний Путіна, зокрема, частково анексувавши Грузії у 2008 році та під час повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році", – пишуть сенатори.

"Путіна підтримує Китайська Народна Республіка, і йому сприяє відродження авторитарних вигнанців - Північної Кореї та Ірану, які активно надають один одному економічну та військову підтримку", – йдеться в статті.

Сенатори наголосили, що США відіграють особливу роль у встановленні та підтримці світового порядку.

"НАТО залишається згуртованим в ці небезпечні часи, тому що американці залучені. Ця правда відгукується в часах Другої світової війни, коли США відповіли на заклик вступити у війну та боротися за демократію. Після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну Америка знову відповіла - не відправленням наших чоловіків і жінок воювати на європейській землі, а відправленням в Україну та до наших союзників зброї, ресурсів, обладнання та підготовки, щоб зробити все можливе, аби вони могли претендувати на перемогу", - зазначають вони.

У статті мовиться, що, якщо Путін досягне успіху в Україні, "тоді Китай, Іран чи Північна Корея без вагань наслідуватимуть його приклад у вторгненні та завоюванні суверенних держав".

Відтак сенаторка Джин Шагін та сенатор Тілліс закликають колег від різних партій об’єднатись у питанні підтримки України.

“Друга світова війна навчила нас: те, що починається на чужині, не залишається ізольованим. Ефект хвилі відчувається через океани і в націях — ще більше зараз у нашому глобально об’єднаному світі", - наголосила вона.