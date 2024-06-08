Ізраїль заявив про звільнення чотирьох заручників

Це стало найбільшим порятунком заручників з початку війни у Смузі Гази 7 жовтня.

Ізраїльські військові заявили про порятунок чотирьох заручників під час операції ЦАХАЛу у таборі для біженців у Нусейраті у центрі Смуги Гази.

Це стало найбільшим порятунком заручників з початку війни в анклаві 7 жовтня.

Звільнили трьох чоловіків і одну жінку. Бойовики ХАМАС їх викрали з музичного фестивалю Nova на півдні Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю разом з ВПС країни та антитерористичним підрозділом поліції провели операцію у суботу вранці. Заручників звільнили з двох окремих місць.

За словами військових, звільнені перебувають у “хорошому стані”, їх госпіталізували для подальшого медичного обстеження.

Бойовики загалом викрили близько 250 осіб. Вважається, що близько 80 заручників все ще живі у полоні ХАМАСу.