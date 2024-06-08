Ізраїль заявив про звільнення чотирьох заручників

Ізраїльські військові заявили про порятунок чотирьох заручників під час операції ЦАХАЛу у таборі для біженців у Нусейраті у центрі Смуги Гази.
Це стало найбільшим порятунком заручників з початку війни в анклаві 7 жовтня.
Звільнили трьох чоловіків і одну жінку. Бойовики ХАМАС їх викрали з музичного фестивалю Nova на півдні Ізраїлю.
Армія оборони Ізраїлю разом з ВПС країни та антитерористичним підрозділом поліції провели операцію у суботу вранці. Заручників звільнили з двох окремих місць.
За словами військових, звільнені перебувають у “хорошому стані”, їх госпіталізували для подальшого медичного обстеження.
Бойовики загалом викрили близько 250 осіб. Вважається, що близько 80 заручників все ще живі у полоні ХАМАСу.
Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024
They are in good… pic.twitter.com/PnkjL4GRQz