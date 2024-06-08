ООН внесе Ізраїль в "чорний список" порушників прав дітей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму звіті для Ради безпеки назве Ізраїль країною, яка порушує права дітей. Внесення держави до "чорного списку" підтвердив журналістам речник Стефан Дюжжарік.

Як пише The Hill, рішення генсека обурило постійного представника Ізраїлю в ООН Гілада Ердана. За його словами, ООН "дає ХАМАСу надію на виживання, продовження війни та продовження страждань". Дипломат переконаний, що тепер ворог частіше використовуватиме для прикриття школи та госпіталі. "Ганьба йому!" - емоційно завершив спіч Ердан, маючи на увазі Гуттереша.

У мережі X прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу написав, що ООН "внесла себе у чорний список історії".

Ріяд Мансур, який в ООН представляє Палестинську державу, підтримав рішення, назвавши його "важливим кроком у правильному напрямку". Проте нагадав, що "чорний список" "не поверне десятки тисяч дітей, яких Ізраїль вбив впродовж десятиліть".