Байден не застосує президентське помилування до свого сина

В разі засудження за незаконне володіння зброєю Гантер Байден не буде звільнений від покарання.

Президент США Джо Байден в інтерв'ю американським ЗМІ підтвердив, що не має наміру використовувати свої повноваження, щоб звільнити від покарання сина в разі його засудження.

The Guardian нагадує, що Гантера Байдена звинувачують у брехні під час заповнення обов'язкової для купівлі зброї анкети. Там він вказав відсутність наркотичної залежності, внаслідок чого зміг заволодіти револьвером. Прокурори стверджують, що насправді в цей час Байден-молодший вживав кокаїн.

Президент Байден ствердно відповів на запитання, чи готовий він змиритися з вироком, який загрожує його синові. Згідно із законодавством, глава держави має право помилування щодо злочинців, але в цьому випадку господар Білого дому не збирається ним користуватися.