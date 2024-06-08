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Байден не застосує президентське помилування до свого сина

В разі засудження за незаконне володіння зброєю Гантер Байден не буде звільнений від покарання. 

Байден не застосує президентське помилування до свого сина
Гантер Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден в інтерв'ю американським ЗМІ підтвердив, що не має наміру використовувати свої повноваження, щоб звільнити від покарання сина в разі його засудження.

The Guardian нагадує, що Гантера Байдена звинувачують у брехні під час заповнення обов'язкової для купівлі зброї анкети. Там він вказав відсутність наркотичної залежності, внаслідок чого зміг заволодіти револьвером. Прокурори стверджують, що насправді в цей час Байден-молодший вживав кокаїн.

Президент Байден ствердно відповів на запитання, чи готовий він змиритися з вироком, який загрожує його синові. Згідно із законодавством, глава держави має право помилування щодо злочинців, але в цьому випадку господар Білого дому не збирається ним користуватися. 

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