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США можуть бути змушені збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї, - Рада Нацбезпеки

Причиною для такого рішення можуть стати "зростання загроз з боку супротивників".

США можуть бути змушені збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї, - Рада Нацбезпеки
США можуть бути змушені збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї
Фото: EPA/UPG

Найближчими роками США можуть досягти моменту, коли їм доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї. 

Про це розповів високопосадовець Ради національної безпеки Пранай Вадді, повідомляє “Голос Америки”.

Він зауважив, що причиною для такого рішення можуть стати "зростання загроз з боку супротивників".

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В свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість з приводу відродження ядерної загрози. Він зазначив, що "ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли з часів Холодної війни".

Гутерріш додав, що з огляду на цей ризик життєво важливі норми та стандарти проти розповсюдження, випробувань і використання ядерної зброї.

  • Міноборони РФ оголосило про проведення навчань щодо відпрацювання готовності нестратегічних ядерних сил. Російська влада пояснила проведення таких навчан, серед іншого, “провокаційними заявами окремих західних офіційних осіб”, зокрема, дозволом Британії використовувати її зброю для нанесення ударів по території РФ
  • Захід досить прохолодно сприйняв російський меседж щодо ядерних навчань. Зокрема, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що найкращий спосіб для РФ захистити свої війська – це вивести їх з України.
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