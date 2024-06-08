США можуть бути змушені збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї, - Рада Нацбезпеки

Причиною для такого рішення можуть стати "зростання загроз з боку супротивників".

США можуть бути змушені збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї

Найближчими роками США можуть досягти моменту, коли їм доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї.

Про це розповів високопосадовець Ради національної безпеки Пранай Вадді, повідомляє “Голос Америки”.

Він зауважив, що причиною для такого рішення можуть стати "зростання загроз з боку супротивників".

В свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість з приводу відродження ядерної загрози. Він зазначив, що "ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли з часів Холодної війни".

Гутерріш додав, що з огляду на цей ризик життєво важливі норми та стандарти проти розповсюдження, випробувань і використання ядерної зброї.