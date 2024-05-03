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Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території РФ

Голова МЗС країни Девід Кемерон у Києві пообіцяв 3 мільярди фунтів щорічної допомоги для України.

Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території РФ
Девід Кемерон
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон у четвер відвідав Україну та заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії.

Як пише Reuters, дипломат розповів, що "Україна має це право, і це зрозуміло: коли Росія б'є по українській території, є потреба захищатися".

Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, "у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут". 

Для колишнього прем'єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС. У столиці він зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським

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