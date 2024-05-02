​Російські окупанти вбили двох цивільних на Донеччині, серед них дитина

Сьогодні ввечері, 2 травня, росіяни обстріляли Мемрик Новогродівської громади Донецької області із “Градів”.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще двоє отримали поранення. Серед загиблих - 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.
За попередньою інформацією, обстрілом було пошкоджено сім приватних будинків.
Вадим Філашкін закликав жителів Донеччини, особливо родини з дітьми, евакуюватись.
- На Донеччині минулої доби внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 8 отримали поранення.