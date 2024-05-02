Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 338 людей, у тому числі 42 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 8 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці, обстріляні Катеринівка і Костянтинівка. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка, Воздвиженка і Прогрес. У Калиновому Новогродівської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Гірнику Курахівської громади 2 загиблих і 6 поранених, пошкоджено двоповерхівку і 25 приватних будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Закітне і Терни. Пошкоджені будинки у Райському Дружківської громади. У Костянтинівці пошкоджені 10 будинків і лінії електропередач. У Слов'янську пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 приватні будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 121 боєзіткнення, зокрема на Авдіївському напрямку відбито 39 атак. Ворог не припиняє спроб атакувати Сили оборони на Донеччині.