В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. На місці влучання сталася потужна пожежа.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.
“Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами”, - йдеться у повідомленні.
Компанія додала, що посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 “Нової пошти” в Одесі.
Оновлено. У Державній службі з надзвичайних ситуацій станом на ранок уточнили, що постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких - психологи.
Крім того, в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема - складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці. Від ДСНС було задіяно 19 одиниць техніки.
- Минулої ночі росіяни вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. Попередньо знову було використано "Іскандери" з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє поранені.
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У понеділок росіяни атакували Одесу "Іскандером", п'ятеро людей загинули, понад 30 були поранені.
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Однією із жертв був проректор Міжнародного гумінатарного університету Борис Васильєв.