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Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)

На місці влучання потужна пожежа. 

Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог атакував Одесу балістичними ракетами
Фото: ДСНС

В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. На місці влучання сталася потужна пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.

“Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами”, - йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 “Нової пошти” в Одесі.

Одеса, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки обстрілу

Оновлено. У Державній службі з надзвичайних ситуацій станом на ранок уточнили, що постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких - психологи.

Крім того, в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема - складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці. Від ДСНС було задіяно 19 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

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