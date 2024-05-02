В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами. На місці влучання сталася потужна пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.

“Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами”, - йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 “Нової пошти” в Одесі.

Фото: ДСНС Одеса, наслідки обстрілу

Оновлено. У Державній службі з надзвичайних ситуацій станом на ранок уточнили, що постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких - психологи.

Крім того, в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема - складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці. Від ДСНС було задіяно 19 одиниць техніки.

Фото: ДСНС