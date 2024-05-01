Головне за середу, 1 травня: атака балістикою Одеси, обстріли Харківщини, 100 бойових зіткнень

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 100 бойових зіткнень, ворожі обстріли, повернення журналістів до Ради. Яким запам’ятається 798-й день повномасштабної війни.

У ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. “Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих”, - написав Кіпер, додавши, що на місці влучання розпочалась потужна пожежа.

Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.

“Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 100 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 травня – в нашій новині.

Дві людини загинули і шестеро поранено внаслідок ворожих обстрілів з РСЗВ "Ураган" міста Гірник Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни атакували місто "Ураганами" сьогодні по обіді. Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Шістьом пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Філашкін додав, що остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.

Через російські обстріли 1 травня загинула ще одна жителька Харківщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 12 години рашисти обстріляли село Лелюківку Куп'янського району. Унаслідок атаки загинула 67-річна жителька. Вона отримала поранення, від яких померла в лікарні.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог застосував дві ракети. У населеному пункті пошкоджені також житлові будинки. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Загинули люди, є поранені.

Також на околиці Харкова, у Київському районі був "приліт" по цивільній інфраструктурі.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доступ журналістів до парламенту буде поновлено, повідомляє кореспондент LB.ua.

“З першого дня війни Верховна Рада прийняла рішення працювати саме в приміщенні на Грушевського. Ми постійно працюємо там і працюємо в режимі безперервного засідання… Це несе з собою цілу низку ризиків. І ці ризики нам постійно, практично кожного місяця підтверджуються відповідними службами, відповідними листами, що парламент є центром прийняття рішень. І тому є велика загроза та небезпека, що парламент може бути атакований з боку Російської Федерації, з боку агресора”, – заявив він.

Він зазначив, що саме з безпекових причин з початком повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення щодо недопущення преси до будівлі парламенту.

“Але зараз прийшов час дуже важливих змін... Нам треба забезпечити дуже правильний, чесний, справедливий процес відкриття Верховної Ради для журналістів. І також забезпечити працівникам Апарату та журналістам, які будуть в цей час знаходитися у приміщенні Верховної Ради України, можливість захисту свого життя та здоров'я”, – підкреслив Стефанчук.

За його словами, рішення про допуск журналістів до ВР уже є.

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