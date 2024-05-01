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Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Вітюка звільнили після журналістського розслідування.

Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
Ілля Вітюк
Фото: Скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника начальника Департаменту кібербезпеки СБУ. 

Про це йдеться в указі №257/2024 президента України Володимира Зеленського.

“Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - йдеться в указі.

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Ілля Вітюк очолював департамент з 2021 року. 

  • Голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо". 
  • За рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".
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