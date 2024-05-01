Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Вітюка звільнили після журналістського розслідування.

LB.ua в Google News

Фото: Скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

Про це йдеться в указі №257/2024 президента України Володимира Зеленського.

“Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - йдеться в указі.

Ілля Вітюк очолював департамент з 2021 року.