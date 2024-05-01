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Окупанти вбили літню жінку у Харківському районі

Росіяни завдали мінометного обстрілу на селу Липці.

Окупанти вбили літню жінку у Харківському районі
Росія вдарила по Вовчанську
Фото: Харківська ОВА в Telegram

Російська армія у вівторок, 1 травня, здійснила мінометний обстріл по селу Липці Харківського району. Унаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка. 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 1 травня близько 16:10 російські військові обстріляли с. Липці Харківського району. Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок. 

78-річна жінка померла від осколкових поранень. За попередніми даними, окупанти били по селу з міномета.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Загинули люди, є поранені.
  • Також на околиці Харкова, у Київському районі був "приліт" по цивільній інфраструктурі.
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