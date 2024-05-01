Окупанти вбили літню жінку у Харківському районі

Російська армія у вівторок, 1 травня, здійснила мінометний обстріл по селу Липці Харківського району. Унаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 1 травня близько 16:10 російські військові обстріляли с. Липці Харківського району. Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок.

78-річна жінка померла від осколкових поранень. За попередніми даними, окупанти били по селу з міномета.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).