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​СБУ і Нацполіція затримала банду, що підпільно торгувала зброєю у різних регіонах України

Зброю і боєприпаси зловмисники брали насамперед із місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

​СБУ і Нацполіція затримала банду, що підпільно торгувала зброєю у різних регіонах України
Затримання торговців зброєю

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили і нейтралізували злочинне угруповання, яке підпільно торгувало зброєю у різних регіонах України.

Затримання торговців зброєю
Затримання торговців зброєю

Про це йдеться на сайті СБУ.

"На гарячому" затримали у Києві та Львові двох організаторів. Вони и намагалися продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.

Крім того, ще п’ятьох фігурантів затримали у Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

СБУ повідомила, що у зловмисників вилучили 59 бойових гранат, понад десяток автоматів Калашникова, протипіхотні міни й кулемети.

Вилучена зброя
Вилучена зброя

Вилучена зброя
Вилучена зброя

Слідство встановило, що фігуранти підшукували потенційних клієнтів через зв’язки у кримінальному середовищі. Вони регулярно моніторили спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції». Коли зловмисники отримували «замовлення», то запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли поштою до «адресата». При цьому СБУ зазначила, що вже документувала кожен крок злочинної діяльності угруповання.

Зброю і боєприпаси зловмисники брали насамперед із місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Все це зберігали у спеціально облаштованих схронах на території своїх будинків і місцевих гаражних кооперативів.

Під час обшуку з тайників додатково вилучили:

  • 28 бойових пістолетів, зокрема, системи Макарова і ТТ;
  • понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
  • 3 пістолети-кулемети;
  • майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Двоє організаторам отримали підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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