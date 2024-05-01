З початку повномасштабного вторгнення від російських мін загинули 297 людей, серед них – 15 дітей

З початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних предметів загинули 297 людей, 669 отримали поранення.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

З початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних предметів в Україні загинули 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей.

"Через російську агресію у нас залишаються потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. На жаль, за інформацією секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної російської агресії 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей. Це інформація станом на сьогодні", – повідомив Олександр Хорунжий.