Зросла кількість жертв російського удару по Одесі 29 квітня

В Одесі помер чоловік, поранений внаслідок російського удару 29 квітня. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханів.
Чоловік помер у лікарні. Окрім нього, Росія вбила того дня ще п'ятьох одеситів.
"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", – сказав мер.
- Вдень 29 квітня ворог завдав по Одесі балістичнного удару. Було пошкоджено будинок скандально відомого президента юридичної академії Ківалова, сам він отримав поранення. Внаслідок удару загинули люди і собака, який був на прогулянці.
- У ніч на 1 травня росіяни знову вдарили по місту. Троє людей загинули, ще троє поранені.