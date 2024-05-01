Зросла кількість жертв російського удару по Одесі 29 квітня

В Одесі помер чоловік, поранений внаслідок російського удару 29 квітня. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханів.

Чоловік помер у лікарні. Окрім нього, Росія вбила того дня ще п'ятьох одеситів.

"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", – сказав мер.