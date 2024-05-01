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Зросла кількість жертв російського удару по Одесі 29 квітня

В лікарні помер чоловік.

Зросла кількість жертв російського удару по Одесі 29 квітня
Ліквідація наслідків удару по Одесі
Фото: ДСНС України в Telegram

В Одесі помер чоловік, поранений внаслідок російського удару 29 квітня. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханів.

Чоловік помер у лікарні. Окрім нього, Росія вбила того дня ще п'ятьох одеситів.

"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", – сказав мер.

  • Вдень 29 квітня ворог завдав по Одесі балістичнного удару. Було пошкоджено будинок скандально відомого президента юридичної академії Ківалова, сам він отримав поранення. Внаслідок удару загинули люди і собака, який був на прогулянці. 
  • У ніч на 1 травня росіяни знову вдарили по місту. Троє людей загинули, ще троє поранені. 
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