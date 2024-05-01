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Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Прокудін

Це 11-річна дівчинка та двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Прокудін
Олександр Прокудін

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Це – 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці.

Над її поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. 

Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська країни-агресорки. 

Прокудін зазначає, що вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України,  Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей області діти.

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Тим часом окупанти змушують українських дітей збирати дрони. Також окупанти змушують школярів вступати до юнармії.

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