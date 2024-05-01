Оголошено конкурс на посади у жіночий добровольчий підрозділ БПЛА

Від кандидаток очікують технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.

Військовослужбовець, народний депутат VIII скликання Ігор Луценко повідомив про оголошення конкурсу на посади у жіночий добровольчий підрозділ БПЛА.

Ігор Луценко зазначив, що виникла ініціатива із формування жіночого підрозділу БПЛА. Це буде добровольчий підрозділ, котрий буде займатися безпілотними авіаційними системами у тісній інтеграції із Силами оборони України.

Робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.

Планують провести конкурсний відбір, щоб визначити, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в рамках підрозділу. Також буде перевірка з боку СБУ. Потім – фінальне рішення про зарахування у підрозділ.

Вік кандидаток – від 18 років. Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом. Також, звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне — готовність вчитися.

Бажаючі можуть заповнити анкету.

Також нагадаємо, нещодавно перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл зазначила, що активне залучення жінок до учасників протимінної діяльності в Україні сприятиме підвищенню оперативності та ефективності цього процесу.