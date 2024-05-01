Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини із артилерії та мінометів

Російська армія обстрілювала область із артилерії, мінометів, РСЗВ, та атакувала КАБами. Є загиблий.

Протягом доби російська армія завдала артилерійських та мінометних ударів по близько 15 населених пунктах Харківщини. Постраждали Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли. У Харкові через обстріл є загиблий.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними, вчора близько 10:10 ворог обстріляв м. Харків КАБами. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік.

О 11:10 м. Вовчанськ відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор.

Вчора, 30 квітня бдизько 11:28 російська армія атакувала с. Веселе Харківського району. Відбулося влучання з РСЗВ в дачний кооператив, горіло дві будівлі.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 6 атак, зокрема у районах н.п. Берестове, східніше Копанки Харківської області;

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 89 дітей з родинами: Золочівська громада – 15; Борівська громада – 4; Дергачівська громада – 40; Липецька громада – 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 35,8 га території, знищили 607 вибухонебезпечних предметів.