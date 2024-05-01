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В Одесі через ворожу атаку балістикою загинули троє людей

У місті є пошкодження цивільної інфраструктури.

В Одесі через ворожу атаку балістикою загинули троє людей
ілюстративне фото
Фото: mvs.gov.ua

Незадовго до опівночі росіяни вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. Попередньо знову було використано "Іскандери" з касетною бойовою частиною.

За повідомленням голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули троє людей. Ще троє поранені, їм надається медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Інформацію про жертв та руйнування підтвердив міський голова Геннадій Труханов. 

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