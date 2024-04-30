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Водіїв фур, які повертаються з-за кордону, можуть забрати для перевірки даних або мобілізувати, - ТЦК

Система “Шлях” не має нічого спільного з військовим обліком, підкреслили в ТЦК.

Водіїв фур, які повертаються з-за кордону, можуть забрати для перевірки даних або мобілізувати, - ТЦК
Мобілізовані у Закарпатті (Ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Закарпатський ОТЦК та СП

Водіїв фур, які повертаються за кордону, на кордоні можуть забрати до ТЦК. Там можуть як перевірити їхні дані, так і мобілізувати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Закарпатського ОТЦК та СП.

“Водії вантажних транспортних засобів - такі ж громадяни України, як і інші, тому вони повинні мати при собі всі необхідні військово-облікові документи. Якщо ці дані не вдається з’ясувати під час огляду на контрольно-пропускних пунктах, військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів”, - розповіли в пресслужбі.

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Водночас, якщо громадянин не підлягає мобілізації, він повинен мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку. Також водій може надати документи з відміткою про зняття з військового обліку, або документ про належним чином оформлене бронювання.

“Система “Шлях” не має нічого спільного з військовим обліком”, - підкреслили в ТЦК.

  • Міністерство закордонних справ оприлюднило перелік міфів і фактів про рішення тимчасово призупинити прийом нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.
  • Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.
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