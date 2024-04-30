Генштаб: Сили оборони відбили понад 20 атак ворога на Бахмутському і Авдіївському напрямках

Протягом доби зафіксували 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав ракетний і 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 30 квітня така: