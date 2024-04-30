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У Міноборони розповіли, які виплати отримуватимуть захисники на фронті

Солдат, який бере участь у бойових діях, може отримувати 190 100 грн, а офіцер – більше.

У Міноборони розповіли, які виплати отримуватимуть захисники на фронті
Фото ілюстративне
Фото: armyinform.com.ua

Українські захисники на передовій отримуватимуть грошове забезпечення та додаткові виплати за участь у бойових діях, а також винагороду за знищену російську техніку. 

Про це повідомив під час телемарафону речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Важка та ризикована робота має гідно оплачуватися. І тепер військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватиме 20 100 грн мінімально – це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення", – сказав він. 

За його словами, солдат, який бере участь у бойових діях, може отримувати 190 100 грн, а офіцер ще більше.Крім цього, спікер зазначив, що наразі існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку:

  • Ворожий автомобіль – 12 180 гривень
  • Танк – 48 720 гривень
  • Літак або вертоліт – понад 100 тисяч гривень
  • Корабель 1 рангу – понад 243 тисячі гривень
  • БТР та БМП – понад 40 тисяч гривень.

"Чергову "москву" є серйозний стимул нищити. Для того, щоб отримати таку виплату потрібний запис у журнал бойових дій, щоб було донесення та бажане фото та відеофіксація. Зараз ведеться сучасна та високотехнологічна війна, тому це не має стати проблемою", – додав Лазуткін.

Він зазначив, що бійці під час проходження тривалого лікування після поранення отримуватимуть затверджене мінімальне грошове забезпечення розміром 20 100 гривень.

Виплати військовослужбовцям
Фото: Міноборони
Виплати військовослужбовцям
Виплати військовослужбовцям
Фото: Міноборони
Виплати військовослужбовцям
Виплати військовослужбовцям
Фото: Міноборони
Виплати військовослужбовцям
Виплати військовослужбовцям
Фото: Міноборони
Виплати військовослужбовцям

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