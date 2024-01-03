Уряд планує витратити понад 750 млрд гривень на виплати військовослужбовцям

Також більше 265 млрд гривень заклали на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Під час сьогоднішнього засідання уряду прем`єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що більше 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року. Їх планують витратити на оборону.

"Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше 265 млрд грн – на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", – сказав прем’єр.

За його словами, ключовим завданням також є збільшення власного воєнного виробництва.

"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік – зростання ушестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових", – зазначив очільник уряду.

До слова, одним з ключових завдань на 2024 рік Денис Шмигаль назвав спрямування заморожених на Заході активів Росії на українське відновлення.