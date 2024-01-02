Рада безпеки ООН не готова навіть говорити про позбавлення РФ всіх повноважень, – Кислиця

Постійний представник України при ООН вважає, що ця організація перебуває у глибокій кризі.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.

Про це він розповів у інтерв’ю "Голосу Америки".

“Країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени Ради Безпеки, продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки. Вони дозволяють Російській Федерації використовувати право вето. Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію”, - сказав Кислиця.

За його словами, ООН у глибокій кризі не лише через те, що Рада Безпеки безпорадна, коли мова йде про заходи по зупиненню війни в Україні та приборканню агресора. ООН знаходиться в глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функції – підтримання миру – вже не працює в тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому.

Зазначимо, Росія є одним з постійних членів ООН разом з Великою Британією, Китаєм, США та Францією. Ці країни мають право вето, яке дозволяє їм блокувати будь-яку резолюцію.

Протягом повномасштабної війни в Україні, Росія блокувала кілька резолюцій ООН, які закликали до припинення бойових дій та виведення російських військ з України.