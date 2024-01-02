У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР
У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаПолітика

Рада безпеки ООН не готова навіть говорити про позбавлення РФ всіх повноважень, – Кислиця

Постійний представник України при ООН вважає, що ця організація перебуває у глибокій кризі.

Рада безпеки ООН не готова навіть говорити про позбавлення РФ всіх повноважень, – Кислиця
Сергій Кислиця
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему. 

Про це він розповів у інтерв’ю "Голосу Америки". 

“Країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени Ради Безпеки, продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки. Вони дозволяють Російській Федерації використовувати право вето. Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію”, - сказав Кислиця. 

За його словами, ООН у глибокій кризі не лише через те, що Рада Безпеки безпорадна, коли мова йде про заходи по зупиненню війни в Україні та приборканню агресора. ООН знаходиться в глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функції – підтримання миру – вже не працює в тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому.

Зазначимо, Росія є одним з постійних членів ООН разом з Великою Британією, Китаєм, США та Францією. Ці країни мають право вето, яке дозволяє їм блокувати будь-яку резолюцію. 

Протягом повномасштабної війни в Україні, Росія блокувала кілька резолюцій ООН, які закликали до припинення бойових дій та виведення російських військ з України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies