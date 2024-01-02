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У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 11 поранені

У Вишневому пошкоджено багатоповерхівки.

У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 11 поранені
Фото: Руслан Кравченко

У Вишневому Київської області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Також у деяких населених пунктахпошкоджено приватні будинки і понад 60 машин.

Через падіння уламків також сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств та складських приміщень. Крім того, ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Пацієнтів наразі переводять до іншого обласного медзакладу. За оперативною інформацією, на жаль, 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина. Їм надається вся необхідна медична допомога" , – повідомив Кравченко.

Фото: Telegram-канал Київської ОВА

Фото: Офіційний Telegram-канал Київської ОВА

В низці населених пунктів області також виникли проблеми з енергопостачанням. Зокрема, в Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. В області працюють пункти незламності. Обʼєкти критичної інфраструктури поступово переходять на альтернативне живлення – генератори. 

В області постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони, повідомили в МВС.

У Фастівському ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. 

У Вишневому пошкоджено п'ять багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали сім осіб.

  • Ракетну атаку ворог влаштував приблизно через годину після того, як випустив 35 ударних БпЛА. Тривога тривала понад чотири години. У Харкові загинула людина, понад 40 поранені. У Києві – руйнування в дев'яти районах, поранені більше 20.
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