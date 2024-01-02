Уночі росіяни атакували Україну 35-ма "шахедами". Усі збила ППО

У ніч на 2 січня 2024 року Росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників типу “Shahed-136/131”.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни атакували з мису Чауда (тимчасово окупований український Крим) та району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони.

Після "шахедів" росіяни почали запускати ракети. Багато з них, за даними Повітряних сил, націлені на Київ. Однак загроза є для всіх регіонів, ракети змінюють курс. Тривога триває досі.

У столиці є пошкодження в кількох районах, місто частково без світла і води. Станом на 8:30 відомо про трьох поранених. По Харкову росіяни завдали мінімум чотирьох ударів, даних про постраждалих немає. Однак є пошкодження авто і будівель.